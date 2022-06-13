Сеферович прокомментировал победу сборной Швейцарии над Португалией

Форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович подвел итоги матча Лиги наций против Португалии (1:0).

«Сегодня мы играли хорошо, и это самое главное. Помог ли тот факт, что я играю в Португалии? Мы все знаем, что Португалия — отличная команда с отличными игроками. Сегодня был еще один матч, в котором мы хорошо выступили и выиграли», — приводит слова Сеферовича официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи. Форвард португальцев Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

После этого матча Португалия с 7 очками опустилась на второе место группы 2 лиги А, Швейцария с 3 очками — на последней строчке.