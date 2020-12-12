Сборную Казахстана может вновь возглавить Талгат Байсуфинов

Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.

Также в списке фигурируют главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян и наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016-2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана.

На клубном уровне возглавлял степногорский «Химик», павлодарский «Иртыш» и уральский «Акжайык».

Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.