Сборную Казахстана может вновь возглавить Талгат Байсуфинов
Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.
Также в списке фигурируют главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян и наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016-2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана.
На клубном уровне возглавлял степногорский «Химик», павлодарский «Иртыш» и уральский «Акжайык».
Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vesti.kz/national/baysufinov-mojet-vernutsya-v-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu-289488/
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