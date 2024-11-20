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Сегодня, 16:53

Сборной Косово засчитано поражение в матче Лиги наций с Румынией

Алина Савинова
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Апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Косово поражение в матче группового турнира Лиги наций с Румынией.

Встреча проходила 15 ноября. В концовке матча игроки сборной Косово покинули поле из-за провокаций болельщиков: на трибунах появились сербские флаги, также фанаты кричали «Сербия, Сербия». Игра была прервана при счете 0:0

«Сборная Косово считается проигравшей стороной матча со счетом 0:3 в связи с тем, что встреча не была сыграна в полном объеме (как предусмотрено в статье 25.01 Регламента Лиги наций УЕФА)», — говорится в заявлении комитета.

Также Федерация футбола Косово оштрафована на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение национальной команды.

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