Что нужно России, чтобы занять первое место в группе Лиги наций. Все расклады
Венгрия не смогла победить Сербию на своем поле (1:1) и упустила возможность обойти Россию — у обеих команд сейчас по 8 очков. За тур до окончания группового турнира российская сборная сохраняет первое место и остается главным фаворитом в борьбе за выход в Лигу А.
Если Россия выиграет в Белграде, то гарантированно решит задачу повышения в классе: венгры даже в случае успеха против Турции окажутся ниже команды Станислава Черчесова по результатам личных встреч (2:3, 0:0).
Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же результате встречи в Будапеште, а победа Венгрии или Турции выведет каждую из них в Лигу А. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам (1:1, 2:1).
Поражение от Сербии оставит Россию в дивизионе В. При любом раскладе выше окажется кто-то из участников пары Венгрия — Турция: хозяева в случае победы или ничьей, гости если возьмут три очка. (Кирилл Бурдаков)
Дивизион В. Группа 3
Турция — Россия — 3:2 (Кенан Караман, 26. Дженгиз Юндер 32. Дженк Тосун, 52, с пенальти — Черышев, 11. Кузяев, 57). Удаление: Семенов (Россия), 24.
Венгрия — Сербия — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньич, 17).
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1
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Россия
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5
|
2
|
2
|
1
|
9-7
|
8
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2. Венгрия
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5
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2
|
2
|
1
|
5-4
|
8
|
3. Турция
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5
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1
|
3
|
1
|
6-6
|
6
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4. Сербия
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5
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0
|
3
|
2
|
4-7
|
3
18 ноября. Венгрия — Турция, Сербия — Россия.