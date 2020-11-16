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Что нужно России, чтобы занять первое место в группе Лиги наций. Все расклады

00:55
Сборная России: впереди — решающая игра. Фото AFP
Сборная России: впереди — решающая игра. Фото AFP
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Сербия сыграла за Россию, но теперь стоит на ее пути к победе в группе.

Венгрия не смогла победить Сербию на своем поле (1:1) и упустила возможность обойти Россию — у обеих команд сейчас по 8 очков. За тур до окончания группового турнира российская сборная сохраняет первое место и остается главным фаворитом в борьбе за выход в Лигу А.

Если Россия выиграет в Белграде, то гарантированно решит задачу повышения в классе: венгры даже в случае успеха против Турции окажутся ниже команды Станислава Черчесова по результатам личных встреч (2:3, 0:0).

Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же результате встречи в Будапеште, а победа Венгрии или Турции выведет каждую из них в Лигу А. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам (1:1, 2:1).

Поражение от Сербии оставит Россию в дивизионе В. При любом раскладе выше окажется кто-то из участников пары Венгрия — Турция: хозяева в случае победы или ничьей, гости если возьмут три очка. (Кирилл Бурдаков)

Дивизион В. Группа 3

Турция — Россия — 3:2 (Кенан Караман, 26. Дженгиз Юндер 32. Дженк Тосун, 52, с пенальти — Черышев, 11. Кузяев, 57). Удаление: Семенов (Россия), 24.

Венгрия — Сербия — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньич, 17).

1

И

В

Н

П

М

О

1. Россия

5

2

2

1

9-7

8

____________________________________________________

2. Венгрия

5

2

2

1

5-4

8

3. Турция

5

1

3

1

6-6

6

____________________________________________________

4. Сербия

5

0

3

2

4-7

3

18 ноября. Венгрия — Турция, Сербия — Россия.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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