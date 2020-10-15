России опять повезло с рейтингом ФИФА. Но вся борьба за вторую корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022 еще впереди

Сборная России сыграла вничью в домашнем матче Лиги наций с Венгрией (0:0) и упустила шанс подняться в рейтинге национальных команд ФИФА. Национальная команда осталась на 19-й позиции среди европейских сборных и пока сохраняет место во втором десятке континентального рейтинга, дающее право посева во второй корзине на предстоящей скоро жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

В целом за октябрьскую серию из трех матчей сборная России потеряла 5 рейтинговых очков. Однако ей второй раз подряд повезло с результатами конкурентов — никто из них не выиграл ни в воскресенье, ни в среду. В результате отрыв от грозящего третьей корзиной 21-го места (сейчас на нем Словакия) чуть увеличился — до 14 рейтинговых очков, от 20-го места (Ирландия) — 13 очков.

Все это дистанция всего одной победы (в каждом матче Лиги наций разыгрывается 15 рейтинговых очков), и потерять преимущество можно всего за один тур. Таким образом, у сборной России после трех встреч подряд без побед очень мал запас турнирной прочности. Теперь максимальный результат желателен в каждой из трех ноябрьских игр — с Молдавией (товарищеская/контрольная встреча) и Турцией с Сербией (ЛН).

Кроме того, резко осложнилось достижение задачи-максимум — не просто выиграть группу, но и обойти по очкам других победителей групп лиги В. Это с большой вероятностью позволило бы получить место в плей-офф европейского отбора ЧМ-2022 даже в случае неудачного выступления в основной отборочной группе в будущем году. Но сейчас Россия уже отстает на два очка от лидирующих в других группах Уэльса и Шотландии, и на одно — от Австрии. (Юрий Плохотниченко)