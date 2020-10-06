Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов прокомментировал матч 2-го тура Лиги наций против Венгрии (3:2).

«При счете 3:0, наверное, расслабились, плюс сыграла свою роль усталось. В сумме это и повлияло на результат. Мы сделали выводы, это был «звоночек», в дальнейшем надо доигрывать до конца. Понравилась ли сборная Венгрии? Да, в Москве будет отличная игра в ответной встрече», — сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».