Сборная России проведет матчи Лиги наций в Москве
7 июля 2020, 17:48
УЕФА утвердил обновленное расписание матчей Лиги наций-2020/21. Сборная России встретится с Сербией, Венгрией и Турцией. Все домашние матчи россияне сыграют в Москве.
Расписание матчей группы 3 выглядит следующим образом:
3 сентября
21.45 Россия — Сербия
21.45 Турция — Венгрия
6 сентября
19.00 Венгрия — Россия
21.45 Сербия — Турция
11 октября
21.45 Россия — Турция
21.45 Сербия — Венгрия
14 октября
21.45 Россия — Венгрия
21.45 Турция — Сербия
15 ноября
20.00 Турция — Россия
22.45 Венгрия — Сербия
18 ноября
22.45 Сербия — Россия
22.45 Венгрия — Турция
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