Сборная России проведет матчи Лиги наций в Москве

УЕФА утвердил обновленное расписание матчей Лиги наций-2020/21. Сборная России встретится с Сербией, Венгрией и Турцией. Все домашние матчи россияне сыграют в Москве.

Расписание матчей группы 3 выглядит следующим образом:

3 сентября

21.45 Россия — Сербия

21.45 Турция — Венгрия

6 сентября

19.00 Венгрия — Россия

21.45 Сербия — Турция

11 октября

21.45 Россия — Турция

21.45 Сербия — Венгрия

14 октября

21.45 Россия — Венгрия

21.45 Турция — Сербия

15 ноября

20.00 Турция — Россия

22.45 Венгрия — Сербия

18 ноября

22.45 Сербия — Россия

22.45 Венгрия — Турция