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Сборная России прибыла в Турцию на матч Лиги наций

18:27
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Рейс с игроками и представителя штаба сборной России прибыл в Стамбул на матч 5-го тура Лиги наций против сборной Турции.

«Прилетели в Стамбул», — подписала пост пресс-служба сборной России.

Встреча Турция — Россия намечена на 15 ноября. Матч пройдет с Стамбуле.

Накануне россияне провели контрольную встречу с Молдавией — 0:0. Утром у команды была восстановительная тренировка.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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