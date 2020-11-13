Сборная России прибыла в Турцию на матч Лиги наций
Рейс с игроками и представителя штаба сборной России прибыл в Стамбул на матч 5-го тура Лиги наций против сборной Турции.
«Прилетели в Стамбул», — подписала пост пресс-служба сборной России.
Встреча Турция — Россия намечена на 15 ноября. Матч пройдет с Стамбуле.
Накануне россияне провели контрольную встречу с Молдавией — 0:0. Утром у команды была восстановительная тренировка.
Прилетели в Стамбул ?? pic.twitter.com/Z7yYNHhSW1— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.