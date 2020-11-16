Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией

Сборная России прибыла в Белград на заключительный матч группового турнира Лиги наций против Сербии. В сториз Instagram были выложены фото команды из сербского аэропорта.

Как сообщалось ранее, с командой отправились 24 футболиста. Дисквалифицированные Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждет перепроверки результатов в Стамбуле.

Игра Сербия — Россия состоится 18 ноября, начало — в 22.45 по московскому времени.