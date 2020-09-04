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Сборная России отправилась на матч с Венгрией

15:56
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В пятницу после обеда сборная России автобусом отправилась в аэропорт для вылета в Будапешт, где проведет матч 2-го тура Лиги наций против Венгрии.

В четверг, 3 сентября, российская сборная с победы стартовала в турнире, обыграв сербов (3:1). Венгры, в свою очередь, на выезде одолели турков (1:0).

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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