Сборная России отправилась на матч с Венгрией

В пятницу после обеда сборная России автобусом отправилась в аэропорт для вылета в Будапешт, где проведет матч 2-го тура Лиги наций против Венгрии.

В четверг, 3 сентября, российская сборная с победы стартовала в турнире, обыграв сербов (3:1). Венгры, в свою очередь, на выезде одолели турков (1:0).

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).