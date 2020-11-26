Сборная России опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на пять позиций и сейчас занимает 39-е место. У команды Станислава Черчесова 1 461 очко.

В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0), уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5). На первом месте Бельгия, у которой 1 780 очков. В тройке сильнейших также Франция (1 755 очков) и Бразилия (1 743 очка).

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

...39. Россия (1441).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления сборной России в Лиге наций.

«Нас опередили венгры, которых мы обыграли и вничью потом сыграли. Вот это больновато», — заявил Черчесов.

Также тренер национальной команды объяснил, в чем проблемы с уровнем игры в Тинькофф РПЛ. По мнению Черчесова, чемпионату России не хватает интенсивности.