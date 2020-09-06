Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сборная России назвала состав на матч с Венгрией

17:34
Сборная России назвала состав на матч против Венгрии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России назвала состав на матч против Венгрии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стал известен стартовый состав сборной России на гостевой матч Лиги наций против Венгрии.

Россия: Шунин — Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зобнин — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Венгрия: Гулачи — Аттила Салаи, Ланг, Орбан — Холендер, Собослои, Адам Надь, Шигер, Беде — Шоллои, Солои.

Венгрия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 893
Все опросы
Как завершится матч Лиги наций Венгрия — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир