Сборная России назвала состав на матч с Венгрией
17:34
Стал известен стартовый состав сборной России на гостевой матч Лиги наций против Венгрии.
Россия: Шунин — Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зобнин — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.
Венгрия: Гулачи — Аттила Салаи, Ланг, Орбан — Холендер, Собослои, Адам Надь, Шигер, Беде — Шоллои, Солои.
Венгрия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020