Сборная России назвала состав на матч против Сербии

Сборная России назвала состав на домашний матч Лиги наций против Сербии. Начало — в 21.45 (мск).

Россия — Сербия: видеотрансляция матча Лиги наций

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев — Зобнин, Оздоев — Ионов, Бакаев, Жирков — Дзюба.

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Никола Максимович, Павлович — Лазович, Гудель, Неманья Максимович, Костич — Тадич, Милинкович-Савич — Митрович.