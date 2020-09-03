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Сборная России назвала состав на матч против Сербии

20:30
Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сборная России назвала состав на домашний матч Лиги наций против Сербии. Начало — в 21.45 (мск).

Россия — Сербия: видеотрансляция матча Лиги наций

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев — Зобнин, Оздоев — Ионов, Бакаев, Жирков — Дзюба.

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Никола Максимович, Павлович — Лазович, Гудель, Неманья Максимович, Костич — Тадич, Милинкович-Савич — Митрович.

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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