Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией

Сборная России вышла на предматчевую тренировку накануне встречи 6-го тура Лиги наций против Сербии, сообщает Twitter национальной команды.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе с восемью очками. Столько же баллов у венгров, шесть — у Турции, три — у Сербии.

Матч Сербия — Россия состоится в среду, 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).