Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией
14:31
Сборная России вышла на предматчевую тренировку накануне встречи 6-го тура Лиги наций против Сербии, сообщает Twitter национальной команды.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе с восемью очками. Столько же баллов у венгров, шесть — у Турции, три — у Сербии.
Матч Сербия — Россия состоится в среду, 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Предматчевая тренировка @TeamRussia pic.twitter.com/agXIljVROI— Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2020
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