Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией

14:31
Теги:

Сборная России вышла на предматчевую тренировку накануне встречи 6-го тура Лиги наций против Сербии, сообщает Twitter национальной команды.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе с восемью очками. Столько же баллов у венгров, шесть — у Турции, три — у Сербии.

Матч Сербия — Россия состоится в среду, 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5264
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир