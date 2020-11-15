Сборная Норвегии готова распустить игроков по клубам и не будет держать их на карантине
Министерство здравоохранения Норвегии решило не держать национальную команду на 10-дневном карантине. Правительство Норвегии не отменило свой запрет на полет национальной сборной в Румынию на матч Лиги наций из-за того, что тест на коронавирус защитника Омара Элабделлауи дал положительный результат, однако разрешило футболистам, чьи тесты отрицательные, вернуться в клубы, сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола.
УЕФА отменил матч Румыния — Норвегия. Также вряд ли состоится матч Австрия — Норвегия, запланированный на среду.
В настоящий момент Норвегия делит первое-второе места в группе В1 с Австрией (по 9 очков). Если команда больше не сыграет в Лиге наций, то лишится шанса подняться в лигу А, но и вылет в лигу С ей не грозит, так как у занимающей последнее место Северной Ирландии лишь 1 очко.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.