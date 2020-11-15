Сборная Норвегии готова распустить игроков по клубам и не будет держать их на карантине

Министерство здравоохранения Норвегии решило не держать национальную команду на 10-дневном карантине. Правительство Норвегии не отменило свой запрет на полет национальной сборной в Румынию на матч Лиги наций из-за того, что тест на коронавирус защитника Омара Элабделлауи дал положительный результат, однако разрешило футболистам, чьи тесты отрицательные, вернуться в клубы, сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола.

УЕФА отменил матч Румыния — Норвегия. Также вряд ли состоится матч Австрия — Норвегия, запланированный на среду.

В настоящий момент Норвегия делит первое-второе места в группе В1 с Австрией (по 9 очков). Если команда больше не сыграет в Лиге наций, то лишится шанса подняться в лигу А, но и вылет в лигу С ей не грозит, так как у занимающей последнее место Северной Ирландии лишь 1 очко.