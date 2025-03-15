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15 марта 2025, 10:11

Ван Дейк, де Йонг, Гакпо и Симонс попали в состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций

Алина Савинова

Стал известен состав сборной Нидерландов на матчи 1/4 финала Лиги наций против Испании. Игры пройдут 20 и 23 марта.

Национальная команда Испании объявила свой состав днем ранее.

Вратари: Марк Флеккен («Брентфорд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»), Ник Олай («Спарта», Роттердам).

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лютсхарел Гертрейда («Лейпциг»), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»), Жереми Фримпонг («Байер»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Ян Паул ван Хекке («Брайтон»), Йоррел Хато («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Тейани Рейндерс («Милан»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Йерди Схаутен (ПСВ), Кенетт Тэйлор («Аякс»).

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Брюгге»), Дониэлл Мален («Астон Вилла»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Хави Симонс («Лейпциг»).

Полуфиналы Лиги наций сезона-2024/25 состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня. Действующий победитель турнира — сборная Испании.

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Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
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