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Сборная Казахстана забила со своей половины поля в Лиге наций

22:09
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Сборная Казахстана забила красивый гол в ворота Албании (1:3) в матче пятого тура Лиги наций.

На 23-й минуте казахстанцы пропустили, однако сразу же смогли отыграть один мяч: едва разыграв мяч в центральном круге, Айбол Абикен ударом через полполя закинул мяч в ворота соперника.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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