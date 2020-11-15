Сборная Казахстана забила со своей половины поля в Лиге наций
Сборная Казахстана забила красивый гол в ворота Албании (1:3) в матче пятого тура Лиги наций.
На 23-й минуте казахстанцы пропустили, однако сразу же смогли отыграть один мяч: едва разыграв мяч в центральном круге, Айбол Абикен ударом через полполя закинул мяч в ворота соперника.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.