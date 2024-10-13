Сборная Казахстана под руководством Черчесова продлила серию без побед до четырех матчей

Сборная Казахстана в матче группового турнира Лиги наций уступила Словении — 0:1.

Казахстанская сборная, которую возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, продлила серию без побед до четырех матчей. Национальная команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Черчесов возглавил сборную Казахстана в конце июля 2024 года.

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B, Словения с 7 очками — на второй строчке.