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Сборная Казахстана под руководством Черчесова продлила серию без побед до четырех матчей

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Казахстана в матче группового турнира Лиги наций уступила Словении — 0:1.

Казахстанская сборная, которую возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, продлила серию без побед до четырех матчей. Национальная команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Черчесов возглавил сборную Казахстана в конце июля 2024 года.

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B, Словения с 7 очками — на второй строчке.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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