«Сборная Италии создала наиболее четкие возможности для голов». Манчини — о ничьей с Голландией
14 октября 2020, 23:53
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча Лиги наций против Голландии (1:1).
— Они впервые перешли систему 3-5-2, это было неожиданностью, но мы знали, что будет сложная игра, — приводит слова Манчини RAI Sport. — Мы много атаковали, и я думаю, что в целом мы создали наиболее четкие возможности для голов.
Теперь мы сразимся с Польшей за первое место. Мы выиграем следующие два и пройдем квалификацию.
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