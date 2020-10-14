Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча Лиги наций против Голландии (1:1).

— Они впервые перешли систему 3-5-2, это было неожиданностью, но мы знали, что будет сложная игра, — приводит слова Манчини RAI Sport. — Мы много атаковали, и я думаю, что в целом мы создали наиболее четкие возможности для голов.

Теперь мы сразимся с Польшей за первое место. Мы выиграем следующие два и пройдем квалификацию.