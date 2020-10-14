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«Сборная Италии создала наиболее четкие возможности для голов». Манчини — о ничьей с Голландией

14 октября 2020, 23:53
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча Лиги наций против Голландии (1:1).

— Они впервые перешли систему 3-5-2, это было неожиданностью, но мы знали, что будет сложная игра, — приводит слова Манчини RAI Sport. — Мы много атаковали, и я думаю, что в целом мы создали наиболее четкие возможности для голов.

Теперь мы сразимся с Польшей за первое место. Мы выиграем следующие два и пройдем квалификацию.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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