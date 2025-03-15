Сборная Италии объявила состав на матчи Лиги наций

Сборная Италии по футболу назвала состав на матчи с Германией в 1/4 финала Лиги наций.

В список вошли 23 игрока, один из которых выступает в лиге 1 и четверо — в АПЛ.

Сборная Италии сыграет с Германией 20 марта дома, а 23-го числа — на выезде.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал», Англия), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Маттео Руджери («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Николо Ровелла («Лацио»), Самуэле Риччи, Чезаре Казадей (оба — «Торино»), Сандро Тонали («Ньюкасл», Англия).

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Полуфиналы Лиги наций сезона-2024/25 состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня. Действующий победитель турнира — сборная Испании.