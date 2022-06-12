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Сборная Испании сыграет в форме женской сборной в матче против Чехии в Лиге наций

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Испании на стадионе в Малаге 12 июня сыграет против команды Чехии в рамках группового этапа Лиги наций.

Испанская команда выйдет на матч в женской футбольной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Это решение принято в качестве поддержки будущего чемпионата Европы среди женских команд.

Женский чемпионат Европы 2022 пройдет в Англии с 6 по 31 июля. Сборная Испании выступит в одной группе с Германией, Данией и Финляндией.

Напомним, первыми в женской форме в официальном матче вышли футболисты сборной Германии.

Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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