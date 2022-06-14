Сборная Хорватии опубликовала фото из раздевалки после победы над Францией

Сборная Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций обыграла Францию (1:0).

После игры пресс-служба хорватской команды опубликовала фотографию из раздевалки с футболистами и тренерским штабом.

«Гордимся нашей командой. Запомним эту ночь, насладимся ею», — говорится в сообщении в Twitter.

Сборная Хорватии впервые в своей истории обыграла Францию. За 10 матчей хорваты трижды сыграли вничью и 6 раз проиграли, в том числе в финале ЧМ-2018.