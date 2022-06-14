Сборная Франции после поражения от Хорватии потеряла шансы защитить титул чемпиона Лиги наций

Сборная Франции в матче четвертого тура Лиги наций уступила Хорватии (0:1).

За два матча до окончания группового этапа французы с 2 очками занимают последнее место в группе лиги А и отстают от лидирующей Дании на 7 очков, потеряв шансы на выход в плей-офф. Таким образом, Франция потеряла шансы защитить титул чемпиона Лиги наций.

В прошлом розыгрыше Франция в финале Лиги наций обыграла Испанию со счетом 2:1. Первым победителем турнира стала Поругалия.