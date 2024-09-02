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Сборная Белоруссии: расписание матчей сентября в Лиге наций УЕФА

Белоруссия сыграет с Болгарией и Люксембургом в Лиге наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В сентябре сборная Белоруссии стартует в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25. Команда участвует в лиге С.

Белоруссия попала в Группу 3 с Северной Ирландией, Болгарией и Люксембургом. В сентябре команда проведет в Лиге наций два матча.

Расписание матчей сборной Белоруссии в Лиге наций

5 сентября, четверг

21.45. Белоруссия — Болагрия

8 сентября, воскресенье

16.00. Люксембург — Белоруссия

Время начала — московское.

В сезоне-2022/2023 Белоруссия заняла последнее, 4-е место в группе 3 лиги С, набрав три очка в шести матчах. Белорусы сыграли вничью с Азербайджаном дома (0:0), с Казахстаном (1:1) дома и со Словакией (1:1) в гостях, а также потерпели поражения в играх со Словакией (0:1) дома и в гостевых матчах с Азербайджаном (0:2) и Казахстаном (1:2).

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

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Лига наций УЕФА
Сборная Белоруссии по футболу
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