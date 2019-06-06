Саутгейт заявил, что сборной Англии нужно преобразовать успешные выступления в трофеи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт​ поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций с командой Голландии.

– ​Всегда хочется участвовать в по-настоящему важных матчах, и этот турнир дал нам такую возможность, – цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Мы дошли до полуфинала чемпионата мира и получили бесценный опыт, поэтому хотим продолжать участвовать в больших матчах. Нам нужно сделать своего рода переход. Переход от команды, которая дважды дошла до полуфинала, к команде, которая сможет преобразовать это в трофеи.

Полуфинал Лиги наций Голландия – Англия состоится сегодня, 6 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени. Победитель матча встретится в финале турнира со сборной Португалии, которая переиграла Швейцарию​ (3:1).

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