Главный тренер сборной Англии Саутгейт рассказал о роли Галлахера в матче против Венгрии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, какую роль будет выполнять Конор Галлахер в матче 4 тура Лиги наций против Венгрии.

«Конор Галлахер играет под номером 8 в своем клубе. С Джудом Беллингемом это, вероятно, их лучшая позиция, так что они будут много выходить вперед, прессинговать и отбирать мяч. У Галлахера невероятная энергия. Сегодня вечером у нас будет публика, которой мы покажем качественный футбол», — цитирует Channel 4 Саутгейта.

В прошедшем сезоне 22-летний полузатник провел 39 матчей за «Кристал Пэлас», забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

В первом туре Лиге наций сборная Англии проиграла в гостях Венгрии (0:1). Второй матч между командами пройдет 14 июня, начало — 21:45 по московскому времени.