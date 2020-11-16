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Саутгейт подтвердил, что переболел коронавирусом

14:44
Гарет Саутгейт. Фото Reuters
Гарет Саутгейт. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что переболел коронавирусом, сообщает Sky Sports.

— Да, я болел, — сказал тренер. — К счастью, без серьезных последствий. Но все равно не могу сказать, что это были приятные ощущения. К счастью, сейчас все хорошо.

Саутгейт самоизолировался у себя дома в Северном Йоркшире на 10 дней. Тесты в конце октября подтвердили отсутствие у него заболевания.

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