Саутгейт планирует изменения в составе сборной Англии. 2 игрока "Манчестер Сити" будут заменены на 2 игроков "Ливерпуля"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Голландии в полуфинале Лиги наций (1:3) наметил ряд перестановок. Так, защитники "Манчестер Сити" Кайл Уокер и Джон Стоунс будут заменены на Трента Александра-Арнольда и Джо Гомеса, сообщает The Mirror.

В команду будет вызван Джек Грилиш из "Астон Виллы". Также приглашение получит полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддиссон.

В квалификационном турнире к Евро – 2020 сборная Англии возглавляет группу А, набрав 6 очков и 6 возможных.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира