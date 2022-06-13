Сантуш: «Поражение от сборной Швейцарии несправедливо»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча Лиги наций против Швейцарии (0:1).

«Мы знали, что швейцарцы будут сильно прессинговать. Игроки, которых вышли на поле, были именно для этого. У нас все было под контролем. Гол, пропущенный в первые 60 секунд, в конечном итоге меняет игру, и команде потребовалось время, чтобы найти себя. У Швейцарии был только один шанс. Во втором тайме команда сделала все, что от нее требовалось. Мы создали не знаю даже сколько моментов. Немного не хватило эффективности. Это было беспокойство из-за желания забить. У нас было много хороших моментов во втором тайме, и я думаю, что этот результат несправедлив», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи. Нападающий португальцев Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

В турнирной таблице группы 2 лиги А Португалия опустилась на второе место, имея 7 очков. Швейцария — последняя с 3 очками.