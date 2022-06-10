Сантуш назвал справедливой победу Португалии над Чехией в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над сборной Чехии в Лиге наций (2:0).

«Результат более чем справедливый, — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА. — В первые 20 минут мы контролировали игру, владели мячом, но были не очень результативны. Но мы контролировали ход матча и не допустил никаких контратак со стороны Чехии. Мы забили два гола, но могли забить еще два. До этого мы контролировали игру, но нам не хватало динамики в атаке перед воротами.

Во втором тайме игра замедлилась. Мы могли создать больше опасности в два или три раза. Была некоторая усталость, некоторые игроки не могли прессинговать так сильно, что позволяло нашим соперникам играть и больше контролировать мяч. Я думаю, это было результатом усталости».

Португалия с 7 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Чехия — третья с 4 баллами.