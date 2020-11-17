Сантуш: «Хорватия по праву считается одной из сильнейших в Европе, Португалии нужно выложиться по полной»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Хорватии. Встреча пройдет 17 ноября и начнется в 22:45 мск.

«В последние годы Хорватия по праву считается одной из сильнейших сборных в Европе. Она входит в первую десятку и играла в финале последнего чемпионата мира. Мы должны сыграть на максимуме. Это не товарищеский матч, нужно выложиться по полной. В составе произойдут изменения — у нас очень плотный график матчей», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.