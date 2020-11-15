Сане — о победе над Украиной: «В начале матча могли и не пропускать»
Полузащитник сборной Германии Лерой Сане прокомментировал победу над Украиной (3:1) в матче Лиги наций.
«В начале матча мы могли бы и не пропускать. Мы хорошо начали встречу, создали несколько опасных моментов. Да, по ходу матча мы совершали ошибки, но это нормально, для такой стадии турнира. Горд за команду. Самое главное, что все завершилось победой. Впереди еще долгий сезон», — цитирует Сане официальный сайт УЕФА.
После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030086--germany-vs-ukraine/