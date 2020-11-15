Полузащитник сборной Германии Лерой Сане прокомментировал победу над Украиной (3:1) в матче Лиги наций.

«В начале матча мы могли бы и не пропускать. Мы хорошо начали встречу, создали несколько опасных моментов. Да, по ходу матча мы совершали ошибки, но это нормально, для такой стадии турнира. Горд за команду. Самое главное, что все завершилось победой. Впереди еще долгий сезон», — цитирует Сане официальный сайт УЕФА.

После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.