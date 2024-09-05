Сборная Сан-Марино обыграла Лихтенштейн и одержала первую победу за 20 лет

Сборная Сан-Марино победила Лихтенштейн в матче 1-го тура группового турнира Лиги наций — 1:0.

Автором единственного гола на 53-й минуте стал полузащитник Нико Сенсоли. В первом тайме гол форварда команды Лихтенштейна Фабио Луке Нотаро не был засчитан из-за офсайда.

Сборная Сан-Марино выиграла первый матч с 28 апреля 2004 года — тогда команда в товарищеской встрече также обыграла Лихтенштейн (1:0).

Национальная команда Сан-Марино с 3 очками вышла на первое место в 1-й группе лиги D. Лихтенштейн (0) замыкает турнирную таблицу.