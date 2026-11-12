Сан-Марино — Беларусь: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Сан-Марино и Беларуси сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в четверг, 12 ноября. Встреча группы С1 пройдет на стадионе «Сан-Марино» в Серравалле и начнется в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры Сан-Марино — Беларусь можно в матч-центре «СЭ». Начало встречи — в 22.45 мск.

Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт». Смотреть игру можно на сайте okko.tv и в приложении платформы по подписке со спортивным контентом.

В Беларуси встречу покажет телеканал «Спорт ТВ». Согласно программе передач, начало прямого эфира запланировано на 22.40 по московскому и минскому времени, за пять минут до стартового свистка.

В 4-м туре Сан-Марино на выезде уступило Албании (1:2), а Беларусь дома победила Финляндию (1:0). После четырех матчей белорусская сборная набрала 7 очков и занимает второе место в группе С1. Лидирует Албания с 9 очками. Сан-Марино потерпело четыре поражения, не набрало очков и находится на четвертой строчке.

Первая встреча Беларуси и Сан-Марино в нынешнем розыгрыше Лиги наций состоялась 3 октября и завершилась победой белорусов со счетом 4:0.

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