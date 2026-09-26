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Юмтити — об игре Шерки: «Сборной Франции нужен такой креативный игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-защитник сборной Франции Самюэль Юмтити после победы французов над Турцией (1:0) в матче Лиги наций оценил игру полузащитника Райана Шерки на позиции восьмерки.

«Мне понравилась его активность. Нам нужен такой креативный игрок. Да, временами он делает лишнего, но, думаю, ему просто нужно будет немного задать рамки. Это всего лишь его первый матч на этой позиции, но он оставил хорошее впечатление», — приводит RMC сдлва Юмтити.

Во 2-м туре Лиги наций Франция сыграет с Бельгией, а Турция встретится с Италией. Оба матча пройдут 28 сентября.

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Самюэль Юмтити
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Сборная Франции по футболу
Райан Шерки
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