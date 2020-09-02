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Самедов считает Россию фаворитом в матче с Сербией

12:25
Александр Самедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Самедов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Сербии.

— Сербия — очень серьезный соперник, у них всегда была сильная команда, — сказал Самедов. — Сборная России играет дома, поэтому, думаю, что мы фавориты в этом матче.

Что касается состава, то тренерский штаб плюс-минус выбрал сильнейших российских игроков на данный момент. (Сергей Федоров)

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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