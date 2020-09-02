Самедов считает Россию фаворитом в матче с Сербией

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Сербии.

— Сербия — очень серьезный соперник, у них всегда была сильная команда, — сказал Самедов. — Сборная России играет дома, поэтому, думаю, что мы фавориты в этом матче.

Что касается состава, то тренерский штаб плюс-минус выбрал сильнейших российских игроков на данный момент. (Сергей Федоров)

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия