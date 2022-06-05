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Сегодня, 05:14

Салаи — о победе над Англией: «На Евро сборная Венгрии показала, на что способна против лучших команд»

Салаи считает, что Венгрия доминировала в матче с Англией
Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Венгрии Адам Салаи подвел итоги матча Лиги наций против Англии (1:0).

«Мы значительно продвинулись в плане владения мячом. В первом тайме мы хорошо владели им. Во втором мы доминировали, это невероятно. На Евро мы показали, на что мы способны против лучших команд, и снова это продемонстрировали. Трудно будет повторить это», — приводит слова Салаи m4Sport.

Во втором туре Лиги наций сборная Англии встретится с Германией, а Венгрия сыграет с против Италии. Матчи состоятся 7 июня, начало — в 21.45 (мск).

Адам Салаи
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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