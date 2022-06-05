Форвард сборной Венгрии Адам Салаи подвел итоги матча Лиги наций против Англии (1:0).

«Мы значительно продвинулись в плане владения мячом. В первом тайме мы хорошо владели им. Во втором мы доминировали, это невероятно. На Евро мы показали, на что мы способны против лучших команд, и снова это продемонстрировали. Трудно будет повторить это», — приводит слова Салаи m4Sport.

Во втором туре Лиги наций сборная Англии встретится с Германией, а Венгрия сыграет с против Италии. Матчи состоятся 7 июня, начало — в 21.45 (мск).