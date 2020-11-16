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Сафонов рассказал о своем самочувствии

21:31
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем самочувствии. Голкипер после игры Лиги наций с Турцией (2:3) не полетел в Белград на матч с Сербией из-за сомнительного теста на коронавирус.

— Как сейчас ваше самочувствие?

— Хорошее, никаких симптомов болезни нет. Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Сафонова

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