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Сафонов вызван в сборную России

22:04
Матвей Сафонов. Фото Пресс-служба сборной России Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Матвей Сафонов. Фото Пресс-служба сборной России
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В пятницу, 9 октября, голкипер провел весь матч отбора на Евро-2021 в составе молодежной сборной против Эстонии (4:0).

В субботу 21-летний Сафонов вместе с национальной командой проведет предматчевую тренировку накануне встречи Лиги наций против Турции, которая состоится в Москве 11 октября.

Для голкипера «Краснодара» это дебютный вызов в основную команду сборной.

Ранее стало известно, что у голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме сомнительные результаты теста на коронавирус, поэтому его изолировали от основной группы.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/133

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