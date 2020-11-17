Сафонов пока остается в Стамбуле
17:33
21-летний голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов, тест которого на коронавирус дал сомнительный результат, все еще остается в Стамбуле, где в воскресенье национальная команда провела матч Лиги наций с Турцией (2:3).
Вопрос о том, куда — в Белград или на родину — отправится оттуда вратарь, пока не решен, хотя более вероятен второй вариант.
Ранее стало известно, что из-за сомнительного теста Сафонов не полетел вместе с командой на игру Лиги наций против Сербии, которая состоится 18 ноября. (Вячеслав Короткин)
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