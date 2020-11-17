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Сафонов пока остается в Стамбуле

17:33
Матвей Сафонов. Фото ФК "Краснодар"
Матвей Сафонов. Фото ФК "Краснодар"
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21-летний голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов, тест которого на коронавирус дал сомнительный результат, все еще остается в Стамбуле, где в воскресенье национальная команда провела матч Лиги наций с Турцией (2:3).

Вопрос о том, куда — в Белград или на родину — отправится оттуда вратарь, пока не решен, хотя более вероятен второй вариант.

Ранее стало известно, что из-за сомнительного теста Сафонов не полетел вместе с командой на игру Лиги наций против Сербии, которая состоится 18 ноября. (Вячеслав Короткин)

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