Сафонов о выборе между основной сборной и молодежкой: «Откуда получу вызов, туда и поеду»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем выборе между первой и молодежной сборной России.

— В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны. Предстоит выбирать.

— К счастью, не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону. Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) и Михаил Михайлович (Галактионов) примут правильное решение. Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более,прошел с этой командой весь отборочный цикл.

Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа. Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко. (Вячеслав Короткин)

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