Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сафонов о выборе между основной сборной и молодежкой: «Откуда получу вызов, туда и поеду»

22:00
Теги:

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем выборе между первой и молодежной сборной России.

— В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны. Предстоит выбирать.

— К счастью, не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону. Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) и Михаил Михайлович (Галактионов) примут правильное решение. Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более,прошел с этой командой весь отборочный цикл.

Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа. Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Сафонова

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир