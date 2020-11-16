Сафонов: «Буду ждать шанса выйти на поле в свитере первой сборной»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов надеется, что ему удастся попасть в основной состав сборной России. Голкипер был вызван на ноябрьские игры национальной команды, но на поле еще не появлялся, а после игры с Турцией не полетел на матч Лиги наций с Сербией из-за сомнительного теста на коронавирус.

— В национальной команде выступают великолепные голкиперы — Антон Шунин, Гильерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче, — сказал Сафонов в интервью «СЭ». — Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом. Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанса выйти на поле в свитере первой сборной. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Сафонова