Рюдигер — о матче с Италией: «Мы сами усложнили себе задачу»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал игру немцев в ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Италией.

«Первый тайм был доминирующим, мы взяли все, что можно было ожидать от такой игры. Во втором тайме мы стали чаще отводить мяч назад. Затем разрывы стали намного больше. Мы сами усложнили себе задачу. Мы на правильном пути, второй тайм стал для нас процессом обучения», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии в ответном матче четвертьфинала сыграла вничью с Италией со счетом 3:3 и по итогам двух матчей (2:1 и 3:3) вышла в полуфинал.

В 1/2 финала Лиги наций сборная Германии сыграет с Португалией. Матч состоится 4 или 5 июня.