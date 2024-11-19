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Сегодня, 00:40

Румыния разгромила Кипр в матче Лиги наций

Руслан Минаев
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Сборная Румынии дома разгромила Кипр в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.

У хозяев дубль оформил Рэзван Марин. Гости с 77-й минуты играли вдесятером.

Лига наций C. Группа 2
18 нояб, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
4:1
Кипр

В параллельном матче Косово победило Литву — 1:0.

Гол в начале первого тайма забил Мухаррем Яшари, который в концовке первой половины получил красную карточку.

Лига наций C. Группа 2
18 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
1:0
Литва

Румыния набрала 15 очков и заняла первое место в группе 2 лиги C. Косово — на второй строчке (12), Кипр — третий (6), Литва — последняя (0).

Лига наций УЕФА
Сборная Кипра по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Румынии по футболу
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