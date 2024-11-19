Румыния разгромила Кипр в матче Лиги наций

Сборная Румынии дома разгромила Кипр в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.

У хозяев дубль оформил Рэзван Марин. Гости с 77-й минуты играли вдесятером.

В параллельном матче Косово победило Литву — 1:0.

Гол в начале первого тайма забил Мухаррем Яшари, который в концовке первой половины получил красную карточку.

Румыния набрала 15 очков и заняла первое место в группе 2 лиги C. Косово — на второй строчке (12), Кипр — третий (6), Литва — последняя (0).