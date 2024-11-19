Румыния разгромила Кипр в матче Лиги наций
Сборная Румынии дома разгромила Кипр в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.
У хозяев дубль оформил Рэзван Марин. Гости с 77-й минуты играли вдесятером.
В параллельном матче Косово победило Литву — 1:0.
Гол в начале первого тайма забил Мухаррем Яшари, который в концовке первой половины получил красную карточку.
Румыния набрала 15 очков и заняла первое место в группе 2 лиги C. Косово — на второй строчке (12), Кипр — третий (6), Литва — последняя (0).
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