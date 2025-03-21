Рубен Диаш назвал, чего не хватило Португалии в матче с Данией

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от Дании (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Мне кажется, что нам не хватило интенсивности и агрессии. Эти ценности означают все для нас. Именно они позволяют нам быть теми, кто мы есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Диша.

Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Португалии. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.