Рой Кин о Роналду: «Он все еще лучший в мире, когда мяч в определенных зонах»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на днях забил 900-й гол в карьере. Футболист отличился за национальную команду в матче Лиги наций против Хорватии (2:1).

«То, что он не забил на Евро, было небольшой проблемой, но 900 голов... Когда мяч находится в определенных зонах, Роналду все еще лучший в мире», — сказал Кин в эфире ITV Sport.

Роналду неудачно выступил Евро-2024, не сумев забить на турнире ни одного сяча. Однако 39-летний Криштиану не собирается завершать карьеру в сборной. В одном из последних интервью он заявил, что хочет с командой Португалии еще раз выиграть Лигу наций.