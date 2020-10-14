Россия — Венгрия: состав гостей
20:53
Стал известен состав Венгрии на матч Лиги наций против России.
С первых минут на поле выйдут: Дибус — Газдаг, Орбан, Салаи — Него, Шигер, Холендер, Ботка, Кальмар — Николич, Салаи.
Запасные — Хегедюш, Ланг, Кечкеш, Фиола, А. Надь, Чери, Секе, Шефер, Кеньвеш, Варга, Беше.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
Результаты опроса
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Как закончится матч Лиги наций Россия — Венгрия?
Россия победит
64.0%
Будет ничья
19.5%
Венгрия выиграет
16.5%
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020