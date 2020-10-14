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Россия — Венгрия: состав гостей

20:53
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Стал известен состав Венгрии на матч Лиги наций против России.

С первых минут на поле выйдут: Дибус — Газдаг, Орбан, Салаи — Него, Шигер, Холендер, Ботка, Кальмар — Николич, Салаи.

Запасные — Хегедюш, Ланг, Кечкеш, Фиола, А. Надь, Чери, Секе, Шефер, Кеньвеш, Варга, Беше.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Россия — Венгрия

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