Россия — Венгрия: прямая видео трансляция матча
20:00
Сегодня, 14 октября, сборная России в Москве проведет матч Лиги наций с Венгрией. Встреча начнется в 21.45 (мск).
Россияне лидируют в своей группе с 7 очками после трех игр. Венгры — 6 баллов и вторая строчка.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Венгрия. Видеотрансляция будет доступна на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча Россия — Венгрия
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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