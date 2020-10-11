Россия — Турция: Жирков проводит 96-й матч за сборную. Больше него сыграли только четверо
Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Турции. Для 37-летнего футболиста игра стала 96-й за национальную команду.
По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории российской сборной. Больше него за Россию выходили только Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Василий Березуцкий (101).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.