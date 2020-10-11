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Россия — Турция: Жирков проводит 96-й матч за сборную. Больше него сыграли только четверо

21:46
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Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Турции. Для 37-летнего футболиста игра стала 96-й за национальную команду.

По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории российской сборной. Больше него за Россию выходили только Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Василий Березуцкий (101).

Трансляция матча Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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