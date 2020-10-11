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Россия — Турция: все голы матча

23:20
Россия — Турция. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия — Турция. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россия в матче Лиги наций принимает Турцию.

28-я минута. Антон Миранчук — 1:0

62-я минута. Кенан Караман — 1:1

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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