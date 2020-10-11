Россия — Турция: все голы матча
Россия в матче Лиги наций принимает Турцию.
28-я минута. Антон Миранчук — 1:0
?? Гол Антона Миранчука в ворота турецкой сборной— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
? #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/8UWUvtwmAq
62-я минута. Кенан Караман — 1:1
? Гол Кенана Карамана после розыгрыша стандарта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
? #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/DcidkI6ggS
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.